Нова магнитна буря ни удря до часове

Нова магнитна буря ни удря до часове
Учени предупреждават, че от 28 октомври, Земята ще изпита продължителни геомагнитни смущения. По данни на Лабораторията по слънчева астрономия към IKI и ISTPh, бурята ще започне още през нощта и ще достигне своя пик между 18:00 часа до обяд на 29 октомври, като интензитетът ѝ ще е G1 – първо ниво по скалата за геомагнитни смущения.

Специалистите отбелязват, че този тип явления могат да се усетят особено силно от хората с чувствителност. По време на бурята е възможно да се появят:

- Главоболие и безсъние
- Повишена тревожност
- Ускорен пулс и сърцебиене
- Други дискомфорти, свързани с чувствителност към електромагнитни промени

Освен за човешкото здраве, магнитната буря може да доведе до временни смущения в техническите системи – от енергийните мрежи до работата на спътници и навигационни устройства.

Експертите съветват хората с хронични сърдечно-съдови или нервни заболявания да бъдат внимателни, да избягват стрес, тежки физически натоварвания и недоспиване.

