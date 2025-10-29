Нова магнитна буря ни удря до часове
Учени предупреждават, че от 28 октомври, Земята ще изпита продължителни геомагнитни смущения. По данни на Лабораторията по слънчева астрономия към IKI и ISTPh, бурята ще започне още през нощта и ще достигне своя пик между 18:00 часа до обяд на 29 октомври, като интензитетът ѝ ще е G1 – първо ниво по скалата за геомагнитни смущения.
Специалистите отбелязват, че този тип явления могат да се усетят особено силно от хората с чувствителност. По време на бурята е възможно да се появят:
- Главоболие и безсъние
- Повишена тревожност
- Ускорен пулс и сърцебиене
- Други дискомфорти, свързани с чувствителност към електромагнитни промени
Освен за човешкото здраве, магнитната буря може да доведе до временни смущения в техническите системи – от енергийните мрежи до работата на спътници и навигационни устройства.
Експертите съветват хората с хронични сърдечно-съдови или нервни заболявания да бъдат внимателни, да избягват стрес, тежки физически натоварвания и недоспиване.
