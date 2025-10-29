Банско в тревога заради еврото в новогодишната нощ

Хотелиери и ресторантьори в Банско изразяват сериозни притеснения, че преходът към еврото в полунощ на 1 януари може да доведе до хаос в празничната нощ, когато хиляди туристи ще посрещат Новата година в зимния курорт.

„Имаме много въпроси и малко отговори. Притеснително е, защото срокът за превалутиране и плащания в новата валута съвпада с празничен ден, когато сме съсредоточени да обслужваме гости, а ще трябва да мислим за каси, маркиране и връщане на суми,“ коментира пред Нова телевизия Юлия Попова, собственик на механа в Банско.

Според нея промяната е логична, но моментът е неподходящ:

„Разбирам удобството приемането на еврото да бъде от 1 януари, но би било добре да имаме преходен период от 7–8 дни, за да можем спокойно да реагираме. Все пак ние сме сред малкото, които ще работят в празничните дни.“



Попова подчерта, че повечето клиенти плащат с карти, но проблем може да възникне при плащания в брой и закръгляне на стотинки по фиксирания курс.

„Всеки сам ще решава накъде да закръгля. В нашия обект решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението – просто, за да избегнем неудобства,“ каза тя.



Хотелиерът Димитър Колев е по-спокоен за ситуацията. По думите му повечето резервации са платени предварително, което ще улесни прехода:

„След Нова година плащанията ще се извършват в евро. Ако няма достатъчно монети или банкноти за ресто, законът позволява връщане и в левове до 31 януари, което е облекчение за всички.“



Бизнесът в Банско обаче настоява държавните институции да проявят гъвкавост и разбиране в първите часове на новата година, за да не се стига до излишни санкции и напрежение