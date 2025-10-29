  • Instagram
Бюджет 2026 влиза в парламента – предстоят обсъждания

Бюджет 2026 влиза в парламента – предстоят обсъждания
Все още се очаква държавният бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание. Засега параметрите му не са официално обявени, но управляващите уверяват, че до края на тази седмица документът ще бъде депозиран в деловодството на парламента.

Процедурата преди това включва няколко ключови етапа. Първо, сметките на Общественото осигуряване, Здравната каса и държавният бюджет трябва да бъдат разгледани и одобрени от надзорните съвети. След това предстои свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, обсъждане в Министерския съвет, и едва след това — внасяне в парламента.

В Народното събрание проектът ще премине през четири разглежданиядва пъти в Бюджетната комисия и два пъти в пленарна зала, преди да бъде окончателно приет.

Очакванията са документът да бъде сред най-обсъжданите в последните години, тъй като ще бъде първият бюджет, изготвен в евро.

