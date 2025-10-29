  • Instagram
Тибетските власти спряха достъпа до Еверест

Тибетските власти спряха достъпа до Еверест
Необичайно обилните за сезона снеговалежи принудиха властите в Тибет да спрат достъпа до китайската страна на Еверест, след като циклон, движещ се през Индия, причини резки промени във времето високо в Хималаите, предаде Ройтерс.

Условията са неподходящи за преминаване на превозни средства, предупреди туристическият отдел на Тингри, най-населения окръг на Тибет на границата между Китай и Непал.

Не е ясно дали има бедстващи туристи в района на Еверест в Тибет. Пресслужбата на тибетското правителство не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар.

Според прогнозата за времето се очаква температурите в Тингри да паднат през следващите дни. От другата страна на границата, в западните и северните хималайски региони на Непал, се съобщава за обилни снеговалежи и дъжд, които сериозно са засегнали туристическите дейности. Непалските власти посъветваха туристите на своя територия да останат в базовите лагери или да слязат.

