Вдигат тавана на осигуровките на 4600 лева

Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса разглеждат днес план-сметките на двете институции за 2026 година. Това ще са първите в историята ни бюджети, изготвени в евро.

В проектобюджета на общественото осигуряване е записана минимална работна заплата в размер на 605 евро, или около 1183 лева. Това е с около 30 лева по-малко от очакваните 1213 лева, които биха трябвало да се получат по автоматичната формула, разписана в Кодекса на труда. Минималният осигурителен праг остава същият като минималната заплата.

По-високи доходи ще се осигуряват върху по-голяма сума. Ако бъде одобрен проектът, максималният осигурителен доход се увеличава на 2352 евро, или близо 4600 лева. Това означава ръст с над 450 лева спрямо сегашните 4130 лева.

Повишение на пенсионните вноски

От 1 януари 2026 година общата осигурителна вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с 2 процентни пункта. За родените преди 1 януари 1960 година тя ще достигне 21,8 процента, а за хората родени след 31 декември 1959 година - 16,8 процента.

Предвидено е пенсиите да се осъвременят от 1 юли догодина по швейцарското правило с процент между 7 и 8 процента. Точният размер ще определи Надзорният съвет на НОИ на по-късен етап, след като станат налични данните за инфлацията и ръста на осигурителния доход през тази година.

Здравната каса с повече разходи

План-сметката на Здравната каса все още не е публично оповестена. Неофициално обаче се знае, че няма да има увеличение на здравните осигуровки. В проектобюджета са заложени 300 хиляди повече хоспитализации и над 230 милиона евро повече разходи за болнична помощ. За 2026 година се предвижда общо 2 милиона и 400 хиляди постъпвания в болница.

Приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване се планира да събере над 1 милиард и 200 милиона евро повече отколкото през тази година. Увеличението се дължи на по-високите осигуровки за пенсии и повишения максимален осигурителен доход.