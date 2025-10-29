Нови израелски удари поставят под риск примирието в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне незабавни и „мощни удари“ по Газа, след като бяха съобщени случаи, при които Хамас са открили огън по израелски сили в южната част на анклава. Решението бележи рязко ескалиране и допълнително напряга крехкото примирие, посредничено от САЩ, което е в сила в момента.

Според очевидци в Газа, израелските самолети започнали въздушни удари скоро след изявлението на Нетаняху, докато танкова стрелба и експлозии бяха съобщени в други части на ивицата Газа. Новите военни действия последваха обвиненията на Израел, че Хамас е нарушил примирието, като е нападнал войските му и е върнал останките на заложник в нарушение на договорените условия.

Нетаняху определи връщането на останките като „ясно нарушение“ на условията за примирие, които изискват Хамас да предаде всички тела на израелски заложници незабавно. Израелската армия заяви, че нейните сили са били обстрелвани в Рафах във вторник и са съответно са отвърнали на огъня. Представител на армията, пожелал анонимност, потвърди размяната на огън.

В момента Израел смята, че 13 тела на заложници все още се намират в Газа. Хамас твърди, че са открили още едно тяло, но след това отложиха предаването му след изявлението на Израел за новите удари. Видеооператор на Associated Press в Хан Юнис съобщи, че е видял бял ковчег, носен от няколко мъже, включително маскирани бойци, и поставен в линейка. Личността на останките не е потвърдена.

Бавният процес на връщане на телата на заложниците от Хамас се превръща в сериозна пречка за прилагането на следващата фаза на примирието, която се очаква да разгледа по-чувствителни въпроси, като разоръжаването на Хамас, евентуалното разполагане на международни сили в Газа и бъдещото управление на територията. Хамас твърди, че широките разрушения в Газа затрудняват откриването на телата, докато Израел обвинява групата, че умишлено забавя тяхното предаване с политическа цел.

През уикенда Египет изпрати екип от експерти и тежка техника в Газа, за да подпомогне търсенето на останалите тела на заложници. Действията им продължаваха във вторник в Хан Юнис и Нусейрат. Това не е първият път, когато телата, предадени от Хамас по време на примирие, предизвикват объркване или спор.

По-рано този месец, в първата седмица на настоящото примирие, започнало на 10 октомври, Израел съобщи, че едно от телата, предадени от Хамас, се оказало на палестинец, а не на израелски заложник. Подобна ситуация се случи и по време на предишно примирие през февруари, когато Хамас обяви, че е върнал телата на Шири Бибас и нейните двама сина. По-късно съдебно-медицинската експертиза показа, че едно от телата е на палестинска жена, а действителните останки на Бибас са предадени ден по-късно.