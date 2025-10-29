Лавров: Русия е готова да предложи гаранции за сигурност на ЕС и НАТО

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да предложи „гаранции за сигурност“ на страните от Европейския съюз и НАТО, като подчерта, че Русия няма враждебни намерения към тях. Коментарите му бяха направени по време на Международната конференция за евразийската сигурност, проведена в Минск, Беларус, съобщи руската държавна агенция ТАСС.

Лавров посочи, че Русия „никога не е имала и няма никакви планове да напада държави членки на НАТО или ЕС“ и твърди, че Москва е готова да формализира тази позиция чрез това, което той определи като „бъдещи гаранции за сигурност за тази част на Евразия“.

В същото време външният министър критикува европейските лидери за отказа им да водят диалог с Русия относно колективна рамка за сигурност. Според него ЕС се дистанцира от обсъждането на съвместни гаранции и вместо това преследва споразумения „не с Русия, а срещу Русия“.

Изказванията на Лавров следват редица по-ранни твърдения, в които той се опитва да омаловажи отговорността на Москва за ескалирането на напрежението в Европа. По-рано той аргументира, че руската инвазия в Украйна не нарушава Будапещенския меморандум от 1994 г., който гарантира суверенитета и границите на Украйна. Той също така отхвърли предложение на САЩ за прекратяване на боевете по текущата фронтова линия, като по този начин потвърди, че позицията на Москва по войната остава непроменена.