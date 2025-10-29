Рая Назарян се връща начело на Народното събрание

Рая Назарян ще бъде следващият председател на Народното събрание, обявиха официално от ГЕРБ-СДС. Ротацията на председателския пост ще се извършва на всеки 10 месеца, като това е част от постигнатото споразумение между партньорите в управлението ГЕРБ, БСП – Обединена левица и ИТН.

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре това ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление", заяви председателят на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов след вчерашното заседание.

Днес се очаква да бъде подписан анексът, който ще формализира ротационния принцип. След подписването на анекса се очаква ротацията да стане факт, обясни Ангелов.

Смяна на Наталия Киселова

Настоящият председател на парламента Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян. Въпреки че конкретната дата на ротацията не е обявена, според по-ранни съобщения това се очаква да се случи на 6 декември – точно година след като Киселова беше избрана за поста.

Рая Назарян вече е заемала поста председател на Народното събрание през 2024 година, когато беше избрана за председател на 50-ото Народно събрание. В 49-тото народно събрание тя беше заместник на Бойко Борисов в парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Решение на БСП

В неделя Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. "Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление", посочи тогава Атанас Зафиров от БСП, цитиран от БТА.

Въпросът за ротационно председателство на Народното събрание беше поставен на 21 октомври на заседание на Съвета за съвместно управление от ГЕРБ и ИТН.