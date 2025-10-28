  • Instagram
Край на примирието: Нетаняху нареди мощни удари по Газа

ФБ/Benjamin Netanyahu
Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на военните да проведат интензивни удари по Ивицата Газа, след като обвини "Хамас" в нарушаване на примирието, постигнато с посредничеството на САЩ.

Късно снощи "Хамас" предаде 16-ото от 28-те тела на заложници, които се беше съгласила да върне по силата на споразумението за примирие, постигнато с посредничеството на САЩ, което влезе в сила на 10 октомври.

Но израелската съдебномедицинска експертиза установи, че "Хамас" всъщност е предала частични останки на заложник, чието тяло вече е било върнато в Израел преди около две години, според изявление от кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Заради връщането само на части от останките, кабинетът на Нетаняху и група, представляваща семействата на заложниците, обвиниха "Хамас" в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня.

А "Хамас" заяви по-рано, че останките на друг заложник, наскоро намерен в тунели под Газа, ще бъдат върнати тази вечер на Израел.

#Ивицата Газа #Бенямин Нетаняху #"Хамас" #Израел

