ГДБОП нахлу в Агенция "Митници" в Русе, има ли изчезнал шеф - митничар?

ГДБОП нахлу в Агенция "Митници" в Русе, има ли изчезнал шеф - митничар?
Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” са влезли в Русенската митница. Работи се по досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура, потвърди окръжният прокурор Радослав Градев. Той обаче отказа да съобщи подробности.

Акцията се провежда в множество сгради на митниците в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост.

Не е потвърдена информацията, че се издирва един от директорите в митницата, който е в неизвестност, предаде НОВА.

Повече информация за акцията ще бъде дадена по-късно, след приключване на оперативните действия. Акцията е част от текущо разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Русе.

Териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе обхваща територията на закритите митници Русе, Свищов и Лом. Управлението се намира на булевард "Липник" № 117 в Русе.




