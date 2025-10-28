ЕС ще финансира Украйна колкото време потрябва, обеща фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителите на северните страни изразиха днес увереност, че до декември ще намерят решение за финансиране на нуждите на Украйна през следващите две години, използвайки замразените руски активи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Силно подкрепям идеята за репарационен заем. Ще бъда честна, смятам, че това е единственият начин да се върви напред. И наистина харесвам идеята Русия да плаща за щетите, които е причинила в Украйна. За мен няма алтернатива на репарационния заем", заяви датската министър-председателка Мете Фредериксен. "Смятам, че е необходимо да постигнем споразумение на срещата ни през декември, така че да може да продължим оттам", добави тя по време на годишната среща на скандинавските страни в Стокхолм, като част от Северния съвет.

We’ve entered an age of competitive geopolitics and geoeconomics.



The global order is fraying.



The Nordics stand right at the frontier of it.



As Europe takes more security into its own hands, your role is central ↓ https://t.co/RJGTPA9GI3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2025

Европейският съюз иска да използва част от паричните средства от замразените руски авоари, за да финансира нов заем от 140 млрд. евро за Украйна, което е напълно безпрецедентна операция. Идеята е тази сума да бъде заета от финансовата институция, в която се съхраняват замразените руски авоари "Юроклиър" (Euroclear), базирана в Брюксел, и да се даде на Киев. Украйна ще върне заема, ако Русия ѝ изплати репарации за войната.

След неуспешния опит да постигнат споразумение в Брюксел миналата седмица, европейските лидери поискаха ЕК да проучи начини за финансиране на Украйна, докато "оставя вратата отворена" за този заем.

"Това е законово валидно предложение, което не е маловажно", каза Фон дер Лайен, която беше поканена на срещата за отбрана и конкурентоспособност на северните страни.

"Посланието към Русия е много ясно - ние сме тук дългосрочно. Готови сме да покриваме финансовите нужди на Украйна, така че да останем до нея колкото време е необходимо", добави тя.

Предложението за заема ще бъде включено в дневния ред на срещата на върха на ЕС през декември. То е формулирано неясно поради резерви от страна на Белгия - страната, в която се намират по-голямата част от средствата и която иска солидно правно основание за използването им, както и споделяне на риска.

"В тази група наистина може да разчитате на факта, че сме твърдо решени да вземем това решение на Европейския съвет през декември", добави шведският премиер Улф Кристершон.



