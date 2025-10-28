Слаба магнитна буря иде утре, но може да има Северни сияния
На 29 октомври 2025 г. Земята може да усети лека геомагнитна активност, според прогнозата на Американския център за космическо време (NOAA/SWPC). След 28 октомври, когато магнитното поле на планетата остава стабилно, очакванията за утрешния ден сочат възможност за G1 – слаба геомагнитна буря. Това е най-ниското ниво по скалата на NOAA, но все пак представлява индикатор за засилена активност на Слънцето и леко повишение в енергийните потоци, достигащи Земята.
Според официалната информация, денят започва с ниска вероятност за раздиосмущения (R-), за слънчево изригване (S-) и за геомагнитни бури (G-). В обобщен вид:
- На 29 октомври 2025 г. прогнозата е същата: R1-R2 → 5%, R3-R5 → 1%, S1 or greater → 1% – но със специално отбелязване на G1 (minor) геомагнитна буря вероятна за 29 октомври.
Какво означава „G1 (minor)“
Скалата на NOAA за геомагнитни бури дава следното обяснение:
- „G1 (Minor)“ означава начално ниво на буря — Kp-индекс около 5.
- При такова ниво могат да се наблюдават леки въздействия: слаби флуктуации на електропреносната мрежа, краткотрайно влошаване на HF радиокомуникациите в ниските ширини, по-видимо сияние (аврора) в по-високите геомагнитни ширини.
- Вероятността за по-значителна геомагнитна буря — макар и ниска — е достатъчна да се отбележи като „възможна“.
- Ако се реализира G1, за България (широка географска ширина) ефектите ще са вероятно много слаби, но на определине места би чогло да се наблюдва Северно сияние.
