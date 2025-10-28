  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +17
Пловдив: +6 / +18
Варна: +7 / +18
Сандански: +8 / +19
Русе: +7 / +18
Добрич: +6 / +17
Видин: +9 / +20
Плевен: +7 / +20
Велико Търново: +4 / +18
Смолян: +0 / +13
Кюстендил: +6 / +18
Стара Загора: +5 / +18

Слаба магнитна буря иде утре, но може да има Северни сияния

  • Сподели в:
  • Viber
Слаба магнитна буря иде утре, но може да има Северни сияния
A A+ A++ A

На 29 октомври 2025 г. Земята може да усети лека геомагнитна активност, според прогнозата на Американския център за космическо време (NOAA/SWPC). След 28 октомври, когато магнитното поле на планетата остава стабилно, очакванията за утрешния ден сочат възможност за G1 – слаба геомагнитна буря. Това е най-ниското ниво по скалата на NOAA, но все пак представлява индикатор за засилена активност на Слънцето и леко повишение в енергийните потоци, достигащи Земята.

Според официалната информация, денят започва с ниска вероятност за раздиосмущения (R-), за слънчево изригване (S-) и за геомагнитни бури (G-). В обобщен вид:

  • На 29 октомври 2025 г. прогнозата е същата: R1-R2 → 5%, R3-R5 → 1%, S1 or greater → 1% – но със специално отбелязване на G1 (minor) геомагнитна буря вероятна за 29 октомври.

Какво означава „G1 (minor)“

Скалата на NOAA за геомагнитни бури дава следното обяснение:

  • „G1 (Minor)“ означава начално ниво на буря — Kp-индекс около 5.
  • При такова ниво могат да се наблюдават леки въздействия: слаби флуктуации на електропреносната мрежа, краткотрайно влошаване на HF радио­комуникациите в ниските ширини, по-видимо сияние (аврора) в по-високите геомагнитни ширини.
  • Вероятността за по-значителна геомагнитна буря — макар и ниска — е достатъчна да се отбележи като „възможна“.
  • Ако се реализира G1, за България (широка географска ширина) ефектите ще са вероятно много слаби, но на определине места би чогло да се наблюдва Северно сияние.

#магнитна буря

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?