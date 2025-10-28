Какво да НЕ носим в портфейла си, за да не прокудим парите?

Не всички предмети са подходящи за носене в портфейла/портмонето ни. Има някои, които могат да носят отрицателни влияния върху нашия финансов успех.

Съществуват предмети, които, когато се носят до парите, могат да създадат отрицателна енергия, която пречи на притока на пари. Това може да затрудни натрупването на голямо богатство.

Важно: Носенето на неподходящи предмети в портфейла може да повлияе на вашето финансово състояние.

Касови бележки

Поставянето на касови бележки в портфейла след покупката на различни стоки се смята за нежелано, тъй като създава информационен вакуум, който блокира потока на парите. Препоръчително е да изхвърлите тези купюри незабавно или просто да ги поставите в джоба си.

Фалшиви банкноти или монети

Някои хора се заблуждават, че единственият начин за привличане на финанси е чрез наличието на портфейл, пълен с пари, дори и да са фалшиви банкноти. Въпреки това, такова действие няма положителен ефект, тъй като такива сметки липсват на необходимата енергия за привличане на пари и късмет. Затова е препоръчително да не съхранявате фалшиви банкноти в портфейла си, тъй като това може да има отрицателни последици, като намаляване на приходите.

Носенето на снимки на значими хора като деца или близки в портфейлите си е обща практика за мнозина. Всяка снимка носи енергия на лицето, изобразено на нея. Въпреки че снимките показват близък роднина, препоръчително е да не ги съхранявате в портфейла си. Това е свързано със силната енергия, която може да наруши връзката между портфейла и собственика.

Лекарства

Някои хора предпочитат да носят лекарства си в портфейла си, особено ако ги приемат редовно. Въпреки това, това не е препоръчително решение. Хартиените торбички, в които се побират лекарствата, не осигуряват подходяща защита и могат да доведат до повреда или загуба на лекарствата. Затова е по-добре да използвате отделен калъф или чанта, специално предназначени за съхранение на лекарства. Това ще гарантира, че лекарствата са добре защитени и са винаги налице, когато ви са необходими.

Съвети за поддържане на портфейла

Изхвърляйте ненужните касови бележки.

Не носете фалшиви банкноти.

Съхранявайте лекарствата в специален калъф.

Проверявайте валидността на банковите карти.



