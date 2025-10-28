И днес не стана ясно дали минималната заплата догодина ще е 1213 лв.

Три дни преди крайния срок, в който правителството трябва да внесе в парламента проекта на бюджет за следващата година, все още няма публичност по параметрите му. Социалният министър Борислав Гуцанов и днес потвърди, че разговори между управляващите се водят ежедневно през последните седмици, но не потвърди дали окончателно минималната заплата през 2026 година ще е 1213 лева:

"Законът е такъв в момента, че 1213 лева. Видяхте, че това мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество, подписано е от мене, вече оттук нататък трябва да се види в бюджета кое е възможно, кое е невъзможно, какви ще бъдат параметрите по този въпрос. Докато не видя цифрите, нямам какво да ви кажа. Виждате, че в толкова сложна обстановка, пак казвам - няма напрежение, защото нещата трябва да бъдат изпипани по възможно най-добрия начин".

Постановлението за определяне на МРЗ през 2026 година все още не е прието от кабината.

Дали догодина ще се увеличават осигуровките за пенсия или ще се запазят на сегашните си нива, не пожела днес да каже и вицепремиерът Атанас Зафиров . На въпросите за бюджета той отговори така:

"Достатъчно много разговори са проведени по бюджета. Ясни са позициите на участниците в съвместното управление, намерени са пресечните точки. Всички индикативни срокове ще бъдат спазени и изпълнени. Нека да имаме завършен документ и ще го представя в цялата му прелест".

Зафиров потвърди, че утре на Съвет за съвместно управление ще бъде подписан анекс, който да разпише механизма за ротация при поста председателя на парламента, също утре ще стане ясен и срокът на ротацията и кога Наталия Киселова ще сдаде поста на следващият от коалицията.