Инсултът – втората водеща причина за смърт

Инсултът – втората водеща причина за смърт
На 29 октомври отбелязваме Световен ден за борба с инсулта — ден, който ни напомня, че инсултът не прощава забавяне. Според нов доклад на World Stroke Organization през 2021 г. около 11.9 милиона души по света са получили първи инсулт, а инсултът остава втората водеща причина за смърт и третата за инвалидност.

В България всяка година се регистрират над 45 000 случая на инсулт, а смъртността е сред най‑високите в ЕС — около 320 смъртни случаи на 100 000 души.Това означава, че у нас животът след инсулт често е съпроводен с тежки последствия за пациента и неговото семейство — говорни нарушения, двигателни дефицити, нужда от постоянна грижа.

Добрата новина: информираността, ранната функционална оценка, навременната рехабилитация и индивидуализираният подход могат значително да подобрят резултатите и да намалят тежестта на инвалидността.

ReGo Rehabilitation – първият и единствен Център за роботизирана рехабилитация в България – организира безплатни преглед‑консултации по повод Световния ден за борба с инсулта – не само в деня на 29-ти, а цял месецслед тази дата!

При тези прегледи всеки претърпял инсулт — независимо от кога датира инсулта — получава функционална оценка и индивидуална рехабилитационна програма.Целта е да се даде шанс на всеки пациент за по‑качествен живот след инсулт и да се покаже, че нещо може да се направи — не само в острия период, но и по‑нататък.Желаещите да се възползват от безплатните преглед-консултации могат да се обадят за да си запишат час на телефон 0883 600 840 или намясто – гр. София, булевард "Президент Линкълн" 143.

Всички засегнати, техните близки, медицински специалисти и обществеността могат да се включат активно:

  • да разпознават навреме симптомите на инсулта (лице, ръка, говор);
  • да помнят, че рехабилитацията трябва да започне веднага и да продължава;
  • да се възползват от възможностите за оценка и индивидуализирана програма, защото колкото по‑скоро след настъпването на инсулта се действа, толкова по‑голям е шансът за възстановяване.

Като общество можем да направим инсулта по‑малко страшен, по‑малко фатален и по‑поносима стъпка към живота.

