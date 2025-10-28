Сериозни загуби за туистическия бранш заради спрените от ЕС екскурзии до Русия

Европейските санкции срещу Русия и Беларус достигнаха организираният туризъм. С 19-ия пакет от ограничителни мерки, ЕС наложи пълна забрана на туроператорите да предоставят всякакви търговски услуги за пътувания до тези две страни. Това включва не само пакети, но и спомагателни услуги като визова помощ или продажба на билети, а наказанията за нарушаване на европейските регламенти са изключително сериозни - глоби до 1 млн. лв. и дори затвор.

Пред Радио София председателят на Управителния съвет на Обединение "Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева коментира, че загубите за брашна ще бъдат сериозни. Тя добави, че до момента 16 български туристически агенции, които работят в посока Русия, са се свързали със сдружението и ще бъдат засегнати от санкциите.

Предвид това, че новите ограничения влязоха в сила незабавно, без гратисен период, се наложи туроператорите спешно да анулират пътуванията до Русия.

"Влезли сме във връзка и сме писали писмо и до турските авиолинии, защото голяма част от колегите пътуват с тях в тази посока. Едновременно с това има колеги с Air Serbia, с Emirates, които се надяваме да възстановят обратно сумите, защото най-голямата тежест ще бъде за колегите, защото ние по директива трябва да възстановим цялата сума за пътуването в 14-дневен срок“, обясни Илиева.

По думите й, руските хотели, в които вече са заплатени нощувки на туристи, също трябва да възстановят сумите.

Павлина Илиева посочи, че вече са изпратили писмо и до Министерството на туризма с искане да разяснят наложените ограничения.

"Има колеги, които имат продажби на хора, които са индивидуално пътуващи за там. Продажбите вече са направени, хората трябва да пътуват тази седмица. Това не са организирани туристи, но въпросът е – те могат ли да пътуват или не могат? Това са въпроси, които задават клиентите и ние не можем да им отговорим“, каза Илиева.

Според нея, с наложените санкции с 19-ия пакет от ограничителни мерки, икономическото отражение ще е сериозно.

"Бихме желали да знаем предвижда ли се някаква компенсация за това, че ще бъдат ограничени тези пътувания, на фирмите, които реално ще търпят загуби", попита Павлина Илиева.



