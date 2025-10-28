Пресслужбата на Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия е публкувала съобщение за плановете на френските власти да въведат свой военен контингент на територията на Украйна, предава ТАСС, като посочва акцентите от съобщението на службата, пише "Фокус".



Френският президент Еманюел Макрон се провали като политик, но "не губи надежда да остане в историята като военачалник", ето защо френският лидер "мечтае за военна интервенция в Украйна“.



Генералният щаб на въоръжените сили на Франция подготвя разполагането на военен контингент в Украйна.



Планира се той да бъде прехвърлен в централните райони на Украйна.



Броят на групата може да достигне 2000 войници и офицери.



Основата ще бъде съставена от щурмоваци от френския Чуждестранен легион, предимно от Латинска Америка.



Те вече са разположени в Полша, близо до границите на Украйна. Военните интензивно преминават бойна подготовка.



В случай на изтичане на информация за плановете му, Париж е подготвил обяснение: "официалната версия ще бъде изпращането на малка група инструктори", се поеочва в съобщенето.



Те уж ще трябва да се занимават с обучението на мобилизираните във ВСУ.



Рускте разузнавачи припомнят, че провала на плановете на шведския крал Карл XII и император Наполеон да победят Русия и съветват френския президент да проучи думите на В. Ключевски, че "историята не учи на нищо, а само наказва за нейното незнание".



