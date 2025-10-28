Тръмп: В случай на война, победата за САЩ е сигурна

Съединените щати предпочитат да избягват участие във войни, но ако се наложи да се бият, ще спечелят "решително". Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на обръщение към американските военнослужещи на борда на ядрения самолетоносач USS George Washington, базиран в японската префектура Окинава, във военноморската база Йокосука, предава агенция ТАСС.



"Отсега нататък, ако влезем във война, ще я спечелим. Ще я спечелим така, както никой друг преди нас. Ще влезем, ще нанесем удар, а ако не се налага да влизаме - още по-добре. Но ако го направим, ще спечелим", зяви Тръмп. Той призна, че думите му "не са политически коректни", но подчерта, че когато става въпрос за защитата на Съединените щати, американските сили вече "няма да се стремят към политическа коректност".



Посещението в Япония, което се провежда от 27 до 29 октомври, е първото пътуване на Тръмп до страната по време на втория му президентски мандат. В понеделник американският президент се срещна с император Нарухито, а във вторник проведе разговори със Санае Такаичи - първата жена министър-председател на Япония, която встъпи в длъжност на 21 октомври. След разговорите Тръмп и Такаичи подписаха споразумение, с което обявиха началото на "нов златен век" в съюза между САЩ и Япония.



