Покрай казуса със заплати на ВСС стана ясно колко получават депутатите, президента, шефовете на службите и магистратите

Не е вярно, че изборните членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) получават 20 000 лв. заплата, нито е вярно, че предвиденият 18% ръст на възнагражденията на магистратите и служителите за 2026 г. се отнася и до кадровиците. Това заявиха членове на съвета на днешното извънредно заседание на Пленума на ВСС по повод обсъждането на две теми.



Първата се отнася до проектобюджета за 2026 г. и заложените параметри от Министерството на финансите, а втората – одобряване на позиция, която да бъде изпратена на бТВ и на Съвета за електронни медии по повод коментари в предаването "120 минути“ в неделя.



На заседанието беше посочено как по закон се определя възнаграждението на членовете на съвета.



Според Закона за съдебната власт (чл. 29, ал. 2 и чл. 218, ал. 1 от ЗСВ) членовете на ВСС, шефовете на ВКС и ВАС, главният прокурор и директорът на НСлС получават 90% от заплатата на председателя на Конституционния съд. Според ЗСВ главният инспектор получава колкото член на съвета.



Възнаграждението на председателя на КС пък се формира като средноаритметично от заплатите на президента и председателя на Народното събрание.



Възнаграждението на държавния глава се равнява на две депутатски заплати, а това на шефа на НС е с 55% повече от заплатата на народния представител.



Колко получават депутатите е уредено в чл. 5 от финансовите правила по бюджета на парламента към Правилника за организацията и дейността на НС. Разпоредбата гласи: "Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие“.



Кадровиците не казаха каква е конкретната сума, която получават всеки месец.



LEX.bg изчисли заплатата на членовете на ВСС въз основа на последните данни на НСИ за второто тримесечие на 2025 г. (все още няма данни за третото тримесечие – б.а.). Данните на НСИ показват, че средната работна заплата в обществения сектор за юни е била 2645 лв. Това означава, че депутатите получават 7935 лв. основно възнаграждение, а председателят на НС – 12 300 лв.



Заплатата на президента съответно става 15 870 лв., а на председателя на КС – 14 085 лв.



Това означава, че членовете на съвета, тримата големи в съдебната система, шефът на НСлС и главният инспектор получават 12 677 лв. основна заплата.



По правило председателят на КС уведомява съдебния съвет за новия размер на възнаграждението си на всяко тримесечие, а след това се извършва и актуализацията на заплатите на кадровиците, главния инспектор и на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор.



В чл. 219 от ЗСВ е предвидено, че магистратите, кадровиците и инспекторите получават и допълнително заплащане за прослужено време – по 2% от заплатата за всяка година трудов стаж, но не повече от 40%.



Така заплатите на членовете на ВСС, на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор, както и тези на шефа на НСлС и на главния инспектор нарастват на 17 748 лв., тъй като всички кадровици имат над 20 години стаж.



Това е настоящата ситуация със заплатите на членовете на съвета. Но към тази сума трябва да се прибавят и премиите, които евентуално ще получат членовете на ВСС.



Според информация, предоставена от ВСС на сдружението "Боец“ в началото на годината, за 2024 г. на членовете на съвета са изплатени 1 212 183 лв. бонуси. Към онзи момент кадровиците са 21, което означава, че всеки от тях е получил средно близо 58 000 лева допълнително. Съпоставка на данните от имуществените декларации на кадровиците по отношение на годишната данъчна основа от трудовите доходи и получените заплати през годината, излиза, че кадровиците са получили дори повече като допълнителни средства – по 67 900 лева на човек.



На заседанието на Пленума на ВСС днес председателят на бюджетната комисия Стефан Петров поясни, че колкото получават председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор, толкова получават и изборните членове на съвета. "Няма нищо вярно, да не кажа, че е лъжа, че изборните членове получават по 20 000 лв. на месец“, каза Петров и по повод на писмо от Министерството на финансите, в което се предлагат параметри на бюджета на съдебната власт за 2026 г.



Както "Лекс“ писа, в края на септември ВСС прие проект на бюджет на съдебната власт, в който заложи ръст на заплатите на магистратите с 18% за следващата година.

