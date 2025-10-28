  • Instagram
Проговори Русата Златка: С Карен ще си платим греховете

Проговори Русата Златка: С Карен ще си платим греховете
За първи път след скандалния арест на съпруга си Карен Хачатрян, Златка Райкова преговори в социалните мрежи. След близо едноседмично мълчание, плеймейтката си позволи, макар и завоалирано, да отвори темата за ситуацията с мъжа й.

Тя публикува откъс от новото парче на Камелия в дует с Мартин Светломиров, в което се пее: „Всичко грехове ще си платим, живи в болката ще изгорим с тебе. Пак да бъдем само аз и ти, пак да върнем миналите дни само с тебе, мило мое“.

Разбира се, рефренът далеч не е подбран случайно, пише intrigi.bg.

Златка тежко преживява раздялата с Карен и факта, че от прокуратурата отказват да го пуснат дори под домашен арест.

Моделката бе неотлъчно до него по време на изслушването в съда и се разплака в залата, изтъкна, че Хачатрян има малко дете и поиска освобождаването му.

#Златка #Златка Райкова

