Преасвалтират отсечката, на която Сияна загуби живота си

Започна полагането на нов асфалт в участъка между селата Радомирци и Телиш - на мястото, където през март тази година загина 12-годишната Сияна при тежка катастрофа между лек автомобил и товарен камион. За това съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова.

В публикация във Facebook експертът подчертава, че ремонтът е трябвало да започне много по-рано, а навременните действия може би щяха да предотвратят трагедията.

"Това трябваше да се случи преди повече от година. Ако тогава някой беше взел навреме правилното решение, може би днес Сияна щеше да е жива", написа Русинова.

Тя определя ремонта не просто като поредното изкърпване на път, а като резултат от упоритата борба на един баща, който превърна личната си болка в обществена кауза, както и от настойчивостта на гражданите, които не спряха да настояват за промяна.

"Показахме, че когато зад една кауза застанат хора с морал и институции, които слушат, държавата може да работи", посочва още тя.

Русинова изразява благодарност към ръководството на Областното пътно управление - Плевен, към строителите, които работят на терен, и към всички граждани, които подават сигнали и вярват, че всяка човешка загуба трябва да доведе до промяна.

"Това не е просто асфалт. Това е символ на отговорност, памет и надежда", завършва експертът.

Дълга битка за промяна

Трагичният инцидент с 12-годишната Сияна предизвика силен обществен отклик и доведе до призиви за спешни мерки за безопасност по пътищата в страната. Николай Попов, бащата на Сияна, стана активен защитник на каузата за по-безопасни пътища, критикувайки публично състоянието на пътната инфраструктура.

Експертите многократно алармираха за проблеми с пътната настилка в участъка, където се случи катастрофата. В проверка, извършена през април, Европейският център за транспортни политики установи, че на места сцеплението на асфалта е значително под нормите, особено при кръпките, където са измерени с 20 единици по-ниски стойности от основното трасе.