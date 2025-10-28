Руските войски постоянно чуват тези, които се сражават за Украйна на фронтовата линия, да си говорят на чужди езици и Кремъл обеща, че такива бойци ще бъдат "унищожавани", предаде Ройтерс.

Русия отдавна твърди, че военен персонал на НАТО присъства в Украйна и че нейните служби за подслушване са уловили английски и френски език, говорени многократно на фронтовата линия.

Военният алианс НАТО, воден от САЩ, заявява, че подкрепя Украйна, но не е разположил войници там.

Американските медии съобщават, че американските и водещите европейски разузнавателни агенции имат значително присъствие в Украйна, припомня Ройтерс.

"Нашите военни чуват чужди езици, те постоянно чуват чужди езици на фронта“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато беше попитан за твърденията, че Франция се готви да разположи войници в Украйна. "Така че тези чужденци са там, ние ги унищожаваме. Нашите военни ще продължат да си вършат работата."

Песков отбеляза, че Русия не може да оцени мирните преговори с Украйна, защото Киев ги е преустановил и не желае да отговаря на въпросите, зададени му от Русия.

Кремъл отчита изявленията на американския президент Доналд Тръмп, призоваващи другите страни да спрат да купуват руски петрол, но партньорите на Москва ще вземат свои собствени решения дали да продължат да купуват нейните енергийни продукти, каза още Песков.

Всяка страна е заинтересована да придобие стратегически суровини като енергийни ресурси с най-високо качество и на най-конкурентна цена, отбеляза говорителят на Кремъл