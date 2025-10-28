  • Instagram
Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри
Ще направим още един завод, за средните калибри, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025. Той се присъедини към дискусиите заедно с директора на „Райнметал“ Армин Папергер малко след подписването на договор за завод за барут, който ще бъде изграден в България на стойност 1 млрд. лева.

„Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор. Нямаше да подпишем за следващия завод. А повярвайте ми, в машиностроенето, в индустрията чакат неговите приятели - това е семейният бизнес. Когато един от тях дойде, когато дойде централен нападател като господин Папергер в българския футбол, ще дойде и ляв бек след това и десен“, обясни Борисов.

И президентът Радев каза добро за тази сделка, подчерта Борисов.

Светът е разделен в момента. Аз твърдо съм избрал къде е ГЕРБ - той е с колегите от Западна Европа, САЩ и подкрепям Украйна, каза още Бойко Борисов.

