НСИ отчете над 1 милион пътувания на българи зад граница

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2025 година са били 1 005.0 хиляди, което представлява ръст от 17.1% спрямо същия месец на 2024 година. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение на пътуванията с цел почивка и екскурзия, както и със служебна цел и други.

Най-голям брой пътувания българските граждани са осъществилиа към Турция (293.3 хиляди) и Гърция (280.0 хиляди). Гърция обаче остава абсолютен фаворит за почивка, като близо 200 хиляди (194 644) от пътуванията до там са били с тази цел.

Следват Сърбия (73.2 хиляди), Румъния (68.7 хиляди), Германия (61.6 хиляди), Италия (26.6 хиляди) и Австрия (24.7 хиляди).

Посещенията на чужденци в България

През септември 2025 година посещенията на чужди граждани в България са 1 306.0 хиляди, или с 3.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Трябва да се отбележи, че транзитните преминавания през страната са 31.6% (412.6 хиляди) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.3% от общия брой и достига 709.7 хиляди. Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния (32.2%), Германия (14.9%) и Гърция (13.7%).

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" (извън ЕС) са 479.7 хиляди. Тук най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 202.5 хиляди, или 42.2% от посещенията в тази група.

Общо най-много посещения в България са реализирали гражданите от:

Румъния – 228.7 хиляди

Турция – 202.5 хиляди

Украйна – 115.4 хиляди

Германия – 105.6 хиляди

Гърция – 97.5 хиляди

Полша – 91.2 хиляди

Според данните на НСИ, преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 46.8%, следвани от посещенията с други цели (включително транзит) – 43.2%, и тези със служебна цел – 10.0%.