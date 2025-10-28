Акция „Зима" стартира на 1 ноември
Националната кампания "Акция зима" ще започне на 1 ноември в цялата страна. Инициативата се организира от "Пътна полиция" и е насочена към подобряване на безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци.
Акцията ще продължи до края на месец ноември, като условно е разделена на три основни кампании, съобщи БНР.
Главният инспектор Пламен Николов, началник на сектор "Пътна полиция" към ОДМВР – Бургас, обясни повече за етапите на акцията, цитиран от националното радио.
"Първата е по отношение на безопасното превозно средство, втората е за толерантност на пътя и третата е за технически изправни пътни превозни средства," уточни инспектор Николов.
Той припомни и едно от най-важните изисквания за шофьорите през този сезон:
"Има изисквания примерно към автомобилните гуми, които трябва да са сменени със зимни след 15 ноември, или с такива с 4 мм дебелина на протектора."
Засилен контрол около училищата
Главен инспектор Пламен Николов допълни, че на територията на Бургас продължава и засиленото полицейско присъствие. Патрули ще има около училищата и детските градини в часовете с интензивно пешеходно присъствие.
Още по темата:
- » Внимание, шофьори: Започва третият етап от акция „Зима“, ето за какво ще проверяват
- » Акция „Зима“ тръгва по пътищата
- » 18 шофьори, употребили на наркотици са хванати след 8 декември