Рецепта за вкусен обяд: Пилешко филе с кремообразен сос и зеленчуци
Обядът е едно от най-важните хранения през деня — моментът, в който тялото ни се нуждае от енергия, а душата от нещо вкусно. Днес ще споделя лесна и апетитна рецепта, която ще зарадва и най-претенциозните любители на домашната кухня — пилешко филе с кремообразен сос и зеленчуци.
🧄 Необходими продукти:
2 броя пилешки филета
1 глава лук
2 скилидки чесън
200 мл течна сметана за готвене
1 морков
1 червена чушка
100 г гъби
2 супени лъжици зехтин
Сол и черен пипер на вкус
Малко магданоз за свежест
👩🍳 Начин на приготвяне:
Подготовка на продуктите:
Нарежете пилешките филета на ленти. Почистете и нарежете зеленчуците на тънки ивици.
Запържване:
Загрейте зехтина в дълбок тиган и запържете пилешките парчета до златист цвят. Извадете ги и ги оставете настрана.
Приготвяне на соса:
В същия тиган добавете лука, чесъна, моркова и чушката. Гответе няколко минути, докато омекнат. След това прибавете гъбите и отново разбъркайте.
Добавяне на сметаната:
Върнете пилешкото в тигана, изсипете течната сметана, посолете и овкусете с черен пипер. Оставете ястието да къкри 10–15 минути на слаб огън, докато сосът се сгъсти.
Поднасяне:
Поръсете с пресен магданоз и поднесете с гарнитура по избор — варен ориз, картофено пюре или просто прясна салата.
🍽️ Съвет:
За по-ароматен вкус може да добавите малко настърган пармезан или няколко капки лимонов сок в края на готвенето.
❤️
Тази рецепта е чудесен пример как от прости продукти можем да създадем вкусен, ароматен и питателен обяд. Приготвя се за около 30 минути и е подходяща както за делнично меню, така и за по-специален повод.
