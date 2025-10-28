  • Instagram
Рецепта за вкусен обяд: Пилешко филе с кремообразен сос и зеленчуци

Рецепта за вкусен обяд: Пилешко филе с кремообразен сос и зеленчуци
Обядът е едно от най-важните хранения през деня — моментът, в който тялото ни се нуждае от енергия, а душата от нещо вкусно. Днес ще споделя лесна и апетитна рецепта, която ще зарадва и най-претенциозните любители на домашната кухня — пилешко филе с кремообразен сос и зеленчуци.

🧄 Необходими продукти:

2 броя пилешки филета

1 глава лук

2 скилидки чесън

200 мл течна сметана за готвене

1 морков

1 червена чушка

100 г гъби

2 супени лъжици зехтин

Сол и черен пипер на вкус

Малко магданоз за свежест

👩‍🍳 Начин на приготвяне:

Подготовка на продуктите:
Нарежете пилешките филета на ленти. Почистете и нарежете зеленчуците на тънки ивици.

Запържване:
Загрейте зехтина в дълбок тиган и запържете пилешките парчета до златист цвят. Извадете ги и ги оставете настрана.

Приготвяне на соса:
В същия тиган добавете лука, чесъна, моркова и чушката. Гответе няколко минути, докато омекнат. След това прибавете гъбите и отново разбъркайте.

Добавяне на сметаната:
Върнете пилешкото в тигана, изсипете течната сметана, посолете и овкусете с черен пипер. Оставете ястието да къкри 10–15 минути на слаб огън, докато сосът се сгъсти.

Поднасяне:
Поръсете с пресен магданоз и поднесете с гарнитура по избор — варен ориз, картофено пюре или просто прясна салата.

🍽️ Съвет:

За по-ароматен вкус може да добавите малко настърган пармезан или няколко капки лимонов сок в края на готвенето.

❤️

Тази рецепта е чудесен пример как от прости продукти можем да създадем вкусен, ароматен и питателен обяд. Приготвя се за около 30 минути и е подходяща както за делнично меню, така и за по-специален повод.

