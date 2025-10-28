Почти половината българи нямат никакви спестявания

Почти половината от българите (48%) нямат никакви спестявания. Тези, които успяват да заделят средства, масово ги държат в брой или в банков депозит, без да ги инвестират. Това означава, че на фона на растящите цени, българите спестяват, но реално обедняват, съобщава News.bg.

Данните са от национално изследване на агенция "Тренд", поръчано от Института за пазарна икономика (ЕКИП). Проучването анализира как българите управляват личните си финанси и какви рискове поемат в несигурна икономическа среда.

Логично, хората с по-високи доходи имат и по-големи спестявания. Тези с ниски доходи, по-ниско образование и живеещите в малки населени места най-често не могат да заделят пари.

"Колкото по-високи са доходите, толкова по-големи са и спестяванията", коментира Димитра Воева, ръководител на изследователския отдел в "Тренд".

По-младите (между 18 и 39 години) и хората с по-стабилна работа са по-склонни да спестяват, макар и малки суми. Мъжете показват малко по-голяма активност в това отношение спрямо жените.

"Психологическата нагласа е решаваща. Когато човек живее с усещане за несигурност, той мисли от месец за месец и не планира бъдещето", обяснява Воева, цитирана от News.bg.

Страх от риск и липса на печалба

Повече от две трети от българите със спестявания държат парите си в банка или в брой у дома. Едва около 10% инвестират в злато, имоти или финансови инструменти.

"Българинът остава силно консервативен инвеститор", обобщава Воева. Според нея повечето хора не вярват, че могат да спечелят от инвестиции и търсят сигурност, дори това да означава загуба на стойност.

Стоян Панчев от ЕКИП подчертава, че инфлацията и ниските лихви превръщат депозитите в "капан за стойност".

"Българите спестяват, но не печелят от това. Техните пари губят стойност, защото не се инвестират", казва Панчев. "Всеки лев, който стои в банката, реално струва по-малко след година. Това е невидимата цена на страха от риск."

Той настоява за повишаване на финансовата грамотност и по-добър достъп до информация за инвестиции.



Късно се сещаме за инвестиции

Инвестиционният експерт Макс Баклаян коментира, че българите се сещат за инвестиции твърде късно.

"Всяка криза води до пик на интереса към златото, но това се случва едва след като инфлацията вече е ударила. Тогава е късно – парите са загубили част от стойността си", казва той.

Според Баклаян инвестирането трябва да е дългосрочна стратегия, а не паническа реакция. Като сериозен проблем той посочва и липсата на доверие в институциите, което кара много хора да вярват само на парите в брой.

Експертите са единодушни, че финансовата грамотност трябва да се превърне в приоритет, за да могат българите да управляват парите си по-ефективно и да не губят стойността им.