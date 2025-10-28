ЕС натиска колебаещите се страни: Замразените руски активи или еврооблигации за финансиране на Украйна

Европейският съюз засилва натиска върху държавите членки, които се колебаят да одобрят финансиране за Украйна, като ги призовава да използват замразените руски активи или да поемат разходите сами, съобщава Politico. Планът на Комисията за използване на тези активи за заем от 140 милиарда евро под формата на репарации среща пречки, особено от финансово предпазливи държави като Белгия, Германия и Нидерландия, докато силно задлъжнели страни като Франция и Италия също се колебаят да поемат допълнителни тежести.

Според официални представители замразените руски средства са единственият жизнеспособен вариант, като се посочва, че общото заемане от ЕС или еврооблигациите са до голяма степен неприемливи за повечето правителства, особено за т.нар. икономични държави. Комисията залага на перспективата за еврооблигации като средство за натиск върху колебаещите се държави, за да приемат плана за използване на активите, който Брюксел смята за критично важен за удовлетворяване на спешните нужди на Украйна.

Миналата седмица, по време на срещата на ЕС, белгийският министър председател Барт Де Вевер блокира напредъка, като забави решението поне до декември. Междувременно ЕС се състезава с времето: Украйна може да изчерпи средствата си до март, а възможен съюз на скептични към Украйна страни, воден от Унгария, може допълнително да усложни ситуацията. Дипломатите описват подхода като изчислена дипломация, предлагаща на държавите избор между две непопулярни опции, за да се постигне желаният резултат.

Повечето активи се държат от Euroclear в Белгия, което повишава правните и финансови рискове за страната. Комисията е поела ангажимент за колективно разпределяне на риска, като подчертава, че заемът от 140 милиарда евро вероятно никога няма да бъде върнат на Русия, освен ако Кремъл не сложи край на войната и не компенсира Украйна – сценарий, който се смята за изключително малко вероятен. Въпреки опасенията, служители на ЕС остават уверени, че сделка може да бъде постигната на следващия Европейски съвет през декември, с цел да се осигури критична подкрепа за Украйна и да се увеличи натискът върху Русия.