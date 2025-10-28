Никола Цолов може да дебютира във Формула 2 още този сезон

Никола Цолов може да направи своя дебют във Формула 2 още през ноември, а не през 2026 година, както се очакваше. Испанският пилот Пепе Марти, който в момента кара за Кампос Рейсинг във Формула 2, няма да участва в предпоследния и последния кръг от сезона в Катар и Абу Даби.

Марти вече е подписал договор с Cupra Kiro за участие във Формула Е, като сезонът в електрическия шампионат започва в същия уикенд, в който се провежда последното състезание във Формула 2 в Абу Даби. Испанецът реши да се съсредоточи върху подготовката си за новия етап от кариерата си, което означава, че състезанието в Баку беше последното му във Формула 2.

Според RBJT Updates има голям шанс Никола Цолов да замести Марти и да направи своя официален дебют във Формула 2 още тази година. Състезанието в Катар ще се проведе в уикенда 28-30 ноември на пистата "Лусаил", следвано от финалния кръг в Абу Даби.

Макар Кампос Рейсинг все още официално да не е обявил замяната, Цолов вече е имал допир с отбора във Формула 2. Веднага след като премина от Формула 3, Българският лъв беше с екипа на Кампос на състезанието в Азербайджан, което показва доверието на испанския тим към младия български талант.

От вицешампион във Формула 3 към Формула 2

Никола Цолов завърши сезон 2025 във Формула 3 на второ място при пилотите и помогна на Кампос Рейсинг да спечели титлата при конструкторите. Българският пилот записа рекордни пет победи в историята на съвременната Формула 3, включително емблематичната победа в Монако.

Официално Цолов беше обявен за пилот на Кампос Рейсинг във Формула 2 за сезон 2026. Ако се потвърди участието му в Катар и Абу Даби, това ще му даде ценен опит преди официалния дебют през следващата година и възможност да се адаптира към по-мощните болиди на Формула 2.