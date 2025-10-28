Човечеството на ръба: ООН предупреди, че вече сме провалили целта от 1,5°C

Човечеството вече е пропуснало целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, предупреди генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, подчертавайки спешната необходимост от решителни действия. В единственото си интервю преди насрочената за следващия месец среща Cop30 в Белем, Бразилия, Гутериш описа превишаването на целта като „неизбежно“ и предупреди за „разрушителни последици“ за екосистемите, включително Амазония, Арктика и океаните.

Той призова световните лидери да действат бързо, като подчерта, че всяко забавяне в намаляването на емисиите увеличава риска от достигане на катастрофални прагове. „Трябва да променим курса, за да гарантираме, че превишаването на целта е колкото се може по-кратко и по-леко“, каза Гутериш, предупреждавайки, че Амазонка е изложена на реална опасност да се превърне в савана.

Последното десетилетие беше най-горещото, регистрирано някога, но глобалните реакции остават недостатъчни. По-малко от една трета от страните са подали актуализирани климатични планове, известни като национално определени приноси, докато големи замърсители като САЩ под ръководството на Доналд Тръмп се оттеглиха от процеса, Европа не е изпълнила ангажиментите си, а Китай е обвиняван в недостатъчни усилия. Според Гутериш, текущите планове предвиждат само 10% намаление на емисиите - значително под необходимите 60% за ограничаване до 1,5°C. Въпреки че превишаването на целта вече се очаква, той подчерта, че бързото пренасочване на политиката на Cop30 би могло да позволи температурите да се върнат до безопасни нива до края на века.

Гутериш също призова за по-широко включване на гласовете на коренните народи и гражданското общество на Cop30, отбелязвайки, че тези общности са най-ефективните пазители на планетата. „Инвестирането в тези, които защитават природата, е фундаментално“, каза той, като посочи бразилския проект Tropical Forests Forever Facility, целящ да набере 125 милиарда долара за опазване на горите и да насочи една пета от средствата към коренните общности. Той добави, че политическите лидери трябва да се учат от знанията на коренните народи, за да запазят баланса с природата, особено пред нарастващите климатични бедствия.

Генералният секретар очерта прехода от изкопаеми горива като икономическа необходимост, като отбеляза, че възобновяемата енергия се развива бързо и че човечеството не може да разчита на всички открити резерви на петрол и газ. Обръщайки се към деветгодишния си мандат, Гутериш каза, че съжалява, че не е поставил климатичните действия на по-висок приоритет по-рано, но потвърди ангажимента си да защитава природата, да подкрепя демократичните движения и да съхранява планетата за бъдещите поколения.