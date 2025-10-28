Орбан: „Това, което е забавено, все пак ще се случи“ - срещата между Тръмп и Путин предстои

Унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че планираната среща в Будапеща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин остава в дневния ред, въпреки че точната ѝ дата е отложена. В интервю за унгарския новинарски сайт Index, Орбан подчерта: „Това, което е забавено, все пак ще се случи“, като посочи, че преговорите продължават и се очаква мирно-ориентирана среща в унгарската столица.

Орбан сравни ситуацията с последната голяма мирна среща в Шарм ел-Шейх, Египет, където разговорите приключиха след продължителни преговори и окончателното споразумение бе подписано малко след това. Той намекна, че подобен сценарий може да се повтори и за срещата в Будапеща. В същото време обаче не уточни конкретна дата за провеждането ѝ.

Контекстът около срещата остава динамичен. Според съобщения Тръмп е изразил разочарование от темпото на преговорите с Русия, докато унгарският външен министър Петер Сийярто обвини „елитът, който е про-войната“ в опити да саботира планираните разговори. Междувременно руският президент Владимир Путин коментира изявленията на Тръмп, описвайки срещата като потенциално „отложена“, а не напълно отменена. Орбан и други официални лица продължават да представят Будапещенската среща като ключово място за мирни преговори, въпреки продължаващата несигурност относно датата на провеждането й.