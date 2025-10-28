Ожесточени сражения край Покровск: Русия засилва офанзивата си в Източна Украйна

Ситуацията на източния фронт в Украйна остава критична, като Покровск отново се превърна в епицентър на едни от най-тежките боеве. Според украинския Генерален щаб през последното денонощие са регистрирани общо 218 бойни сблъсъка, от които цели 79 са се разиграли на Покровския фронт. Руските сили засилват настъпленията си в района, притискайки украинската отбрана, която вече страда от недостиг на жива сила.

От Генералния щаб съобщават, че на фронта Северна Слобожанщина и в руската Курска област украинските войски са отблъснали 10 руски атаки. Противникът е извършил 10 въздушни удара с 24 управляеми бомби и е стрелял 149 пъти, включително няколко залпа от реактивни системи за залпов огън. В района на Южна Слобожанщина руските сили са предприели 11 атаки близо до Вовчанск, Болохівка и Одрадне, придвижвайки се в посока Бочкове.

Боевете продължават и на други направления. Украинските защитници са отблъснали девет руски атаки край Степова Новоселівка и Зелений Гай в посока Купянск. На лиманското направление руските войски са провели десет настъпления край Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія и Зарічне, опитвайки се да пробият украинските линии. Още единадесет атаки са отчетени край Ямпіл, Сребрянка, Виймка, Федорівка и към Званівка на словянския фронт.

В района на Краматорск са регистрирани четири атаки край Часів Яр, Оріхово-Василівка и Залізнянське. На фронта при Костянтинівка боевете са се засилили, като са отбелязани 32 нападения край Олександро-Калинове, Щербинівка, Плешчіївка, Яблунівка и Русин Яр. Най-тежките сражения обаче остават около Покровск, където украинските сили са отблъснали десетки руски настъпления в районите на Никонорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка и Горіхове.

На фронта при Олександрівка руските войски са провели 28 атаки в районите на Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроґрад, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка и Успенівка. Сражения са се водили и край Малинівка и към Новомиколаївка на хуляйполския фронт, а украинските сили са спрели пет руски настъпления в посока Оріхів — близо до Степове и Кам’янське. На приднипровската ос още четири руски атаки са били неуспешни.

Генералният щаб посочва, че на фронтовете Волин и Полісся не са открити нови настъпателни формирования.

Според Financial Times ситуацията около Покровск се е влошила рязко през последните седмици. Малки руски подразделения са успели да проникнат в града през слабо защитени участъци, а разузнаването е потвърдило тяхното присъствие южно от железопътната линия, която разделя Покровск на две части. Основната цел на Москва остава агломерацията Покровск–Мирноград, където руските сили настъпват както от север, така и от юг, с цел да обкръжат украинските войски и да прекъснат линиите за снабдяване.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 26 октомври, че Русия е съсредоточила значителна част от основната си ударна групировка срещу Покровск, прехвърляйки в района големи човешки ресурси. Съобщения от фронта показват, че логистиката към града вече се контролира изцяло от дронове, което принуждава украинските войници да изминават пеша до 15 километра, за да достигнат позициите си. С нарастващата заплаха от обкръжение както за Покровск, така и за Мирноград, сраженията в този сектор са се превърнали в едни от най-интензивните в цялата война.