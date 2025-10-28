Рецепта по турски: Лахмаджун
Необходими продукти:
За тестото:
250 г брашно
½ ч.л. захар
3 г суха мая или 12 г прясна мая
160 мл вода
5 г сол
½ с.л. зехтин
За плънката:
250 г домати
75 г лук
2 скилидки чесън
30 г пресен магданоз
200 г смляно телешко месо
1 с.л. доматено пюре
1 ч.л. червен пипер
¾ ч.л. сол
¼ ч.л. черен пипер
Начин на приготвяне:
В купа се смесват 160 г от брашното, захарта, маята и водата. Разбърква се до получаване на лепкаво тесто.
Покрива се и се оставя да втаса, докато удвои обема си (приблизително 1-2 часа).
Добавят се останалото брашно, солта и зехтинът.
Замесва се гладко и еластично тесто. Ако тестото се затопли прекалено, оставете го за кратко в хладилник.
Покрийте и оставете да втаса повторно, около 1 час.
Втасалото тесто се прехвърля върху набрашнена повърхност и се разделя на 6–8 равни части. Всяко парче се оформя на топка и се оставя да отпочине 15–20 минути, покрито с кърпа.
Доматите се почистват от воднистата част и заедно с лука, чесъна и магданоза се накълцват много ситно. При нужда се изцежда излишната течност.
Добавя се каймата, доматеното пюре, подправките и всичко се разбърква до хомогенна смес.
Всяка топка тесто се разточва на много тънка кора. Поставя се върху върху хартия за печене.
Повърхността се покрива с тънък слой от плънката.
Фурната се загрява на максимална температура. Пече се докато краищата станат златисти и хрупкави – около 5–8 минути.
Лахмаджунът се сервира веднага, по желание с резени лимон и пресен магданоз.