Рецепта по турски: Лахмаджун

Необходими продукти:
За тестото:
250 г брашно
½ ч.л. захар
3 г суха мая или 12 г прясна мая
160 мл вода
5 г сол
½ с.л. зехтин
За плънката:
250 г домати
75 г лук
2 скилидки чесън
30 г пресен магданоз
200 г смляно телешко месо
1 с.л. доматено пюре
1 ч.л. червен пипер
¾ ч.л. сол
¼ ч.л. черен пипер

Начин на приготвяне:
В купа се смесват 160 г от брашното, захарта, маята и водата. Разбърква се до получаване на лепкаво тесто.

Покрива се и се оставя да втаса, докато удвои обема си (приблизително 1-2 часа).

Добавят се останалото брашно, солта и зехтинът.

Замесва се гладко и еластично тесто. Ако тестото се затопли прекалено, оставете го за кратко в хладилник.

Покрийте и оставете да втаса повторно, около 1 час.

Втасалото тесто се прехвърля върху набрашнена повърхност и се разделя на 6–8 равни части. Всяко парче се оформя на топка и се оставя да отпочине 15–20 минути, покрито с кърпа.

Доматите се почистват от воднистата част и заедно с лука, чесъна и магданоза се накълцват много ситно. При нужда се изцежда излишната течност.

Добавя се каймата, доматеното пюре, подправките и всичко се разбърква до хомогенна смес.

Всяка топка тесто се разточва на много тънка кора. Поставя се върху върху хартия за печене.
Повърхността се покрива с тънък слой от плънката.

Фурната се загрява на максимална температура. Пече се докато краищата станат златисти и хрупкави – около 5–8 минути.

Лахмаджунът се сервира веднага, по желание с резени лимон и пресен магданоз.

