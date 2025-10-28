Русенци купуват лекарства от Румъния

Около 400 лекарства продължават да липсват от аптечната мрежа в България, което принуждава стотици хиляди българи да търсят животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти в съседните страни. Болните намират нужните им лекарства в Гърция, Сърбия, Турция и Румъния чрез познати, автобусни шофьори, тираджии или фейсбук групи, защото у нас медикаментите или липсват напълно, или заместителите им са с доста по-лоши показатели.

"Салофалк таблетки и гранули ги купуваме от Гърция, защото от месеци не го внасят, а няма и заместител", разказа Ани, която със свито сърце влиза в аптеката, защото не знае какво ще липсва този път. Руби пък каза, че таблетките "Синекод" са изчезнали от аптечната мрежа, като посочената причина за това е производствен проблем.

Сред изчезналите медикаменти са "Плакенил" за лечение на лупус и ревматоиден артрит, "Окитаск", "Пулмикорт", "Салбутамол", "Салофалк", "Солу-Медрол", "Тазектан Дуо", "Пролиа" и много други. Деница посочи, че ѝ се налага да купува антибактериален спрей за рани от Сърбия, защото го няма у нас.

"Има дефицити на лекарства като Гилениа, Еликвис, Косентикс и редица други. Хората са принудени да ги търсят в чужбина. От Петричко прескачат до Гърция, от Русе – в Румъния, други предпочитат Северна Македония. В Турция лекарствата са по-евтини, но там пазарът е огромен и се разчита на високия оборот, а не толкова на високата надценка", коментира фармацевтът Константин Качулев.

Мащабът на проблема

Близо 400 лекарства липсват от аптечната мрежа в България, като цифрата им периодично се променя, както и самите медикаменти, но бройката им не пада под 380. Това многократно е потвърждавал шефът на аптекарите Николай Костов. Между липсващите са антибиотици, антидиабетни лекарства, медикаменти за нервна система, за кръвосъсирване, за сърдечносъдови заболявания, за ендокринни заболявания, за респираторни заболявания. Липсват също лекарства за трансплантирани, които са жизненоважни и нямат заместител.

Един от факторите за липсата на редица медикаменти от аптечната мрежа е паралелният износ. Друг основен проблем са логистичните и производствени проблеми като липса на суровини, спиране на производствен цикъл и други.

Гърция затегна контрола

От поне двайсетина години Гърция е мястото, откъдето се набавяха дефицитни медикаменти. Първоначално атрактивният момент беше, че страната е голям пазар и държеше цените по-ниски от нашенските, както и огромното разнообразие на лекарствени продукти по аптеките. Друг момент беше, че до преди няколко години местната здравна каса плащаше голям процент от цената на лекарствата и всеки, не само гърците, можеха да се възползват от това.

Това обаче приключи заради засиления паралелен износ, от което Гърция губеше стотици милиони. От година-две южната ни съседка изисква рецепта. Нещата се затегнаха още и в момента за някои лекарства се изисква и заверена електронна рецепта от местен фармацевт. Въпреки това на юг от Кулата все още по-лесно се откриват дефицитни у нас медикаменти за диабет, както и ваксини.

Цени в съседните страни

"Салбутамол", който липсва у нас, е наличен в Сърбия под търговски имена като "Вентолин" и "Салбутамол", "Асмол" в Турция. В Сърбия цената варира според формата. Например инхалатор "Вентолин" може да е около 500-800 динара, което е приблизително 8-13 лева.

"Салофалк" в България се внася от Сърбия или Турция. В Сърбия "Салофалк" 500 мг х 50 струва 1357 динара, което е 24 лева. Внесено на черно от Сърбия обаче, тук се продава за около 60 лева. В Турция се продава за 1200 турски лири, което е около 50 лева.

"Солу-Медрол" се продава в Сърбия и Турция под същото търговско наименование. За него обаче е нужна рецепта. Цената варира според дозата. В Сърбия се предлагат и генерични еквиваленти на по-ниска цена. Например генеричният вариант "Лемод" е на цена около 30 лева.

"Пулмикорт" в Турция се намира под името "Пулмикорт" или "Будесонид". Цената е много променлива, но може да е около 250-450 турски лири, което се равнява на 15-27 лева. Налично е и в Сърбия, но е по-скъп.

"Пролиа" в Сърбия струва над 15 000 динара, което е 250 лева, докато внесено у нас е около 320 лева, което е доста над цената в Турция, ако се купи на място с турска рецепта. С нея медикаментът излиза около 1500 лири, което е 65 лева.

Румънци ходят в Русе, русенци – в Румъния

Купуването на лекарства от аптеки в съседната страна е процес, който се наблюдава още след влизането на България и Румъния в Европейския съюз през 2007 година. С нарастването на румънските туристи в Русе се увеличиха и посещенията им в местните аптеки. Търсят се предимно лекарства за хронични заболявания, които или липсват в Румъния, или са по-скъпи.

Така например съседите ни идват в Русе да закупят за близките си медикамента "Клопиксол" 10 мг, който се предписва за лечение на деца и възрастни с психични разстройства. Преди седем-осем години в Румъния нямаше определени лекарства за рак и хората си ги набавяха от русенски аптеки. Много често се търси познат българин, който може да свърши тази услуга.

Българи също купуват лекарства от Румъния. Антибиотиците в северната ни съседка са значително по-евтини, отколкото у нас. В някои случаи става въпрос за два-три пъти по-ниски цени. Така например "Аугментин" от 500 мг у нас струва около 17,50 лева, а в румънските аптеки е 13,59 леи, което е 5,23 лева. "Аулин" от 100 мг у нас е около 10 лева, а при съседите – 7,66 леи, което е 2,95 лева. "Амоксиклав" от 1000 мг в българските аптеки може да се купи за 13,59 лева, а в румънските – за 17,59 леи, което е 6,77 лева.

Нашенци също купуват от Румъния медикаменти за хронични заболявания. Малко по-евтини там са таблетките за високо кръвно и аритмия, за анемия, за инсулт. Преди 10 години румънското правителство намали ДДС върху лекарствата на 9 процента и това се отрази на цената.

Дори във Великобритания е по-евтино

Една от най-популярните таблетки, които се използват при главоболие или висока температура, е по-скъпа у нас, отколкото в Обединеното кралство. Така за кутия с 16 таблетки парацетамол в аптеките в Англия ще платите 0,49 британски лири, което е 1,10 лева. За сравнение у нас най-евтината опаковка с 20 хапчета струва 2,30 лева.

На по-ниска цена може да се купят разтворимите таблетки аспирин. Във Великобритания цената на опаковка с 32 таблетки е 0,80 паунда, което е 1,80 лева. За сравнение у нас 20 таблетките струват 13,50 лева.