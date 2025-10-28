Проф. Георги Рачев: Перфектно време за ваканцията на учениците

Климатологът проф. Георги Рачев потвърди прогнозата си за топло и слънчево време в началото на ноември, което съвпада точно с кратката ученическа ваканция. В ефира на "Тази сутрин" по bTV той обясни, че от петък, 31 октомври, България ще попадне под влиянието на високо атмосферно налягане, което ще донесе спокойно и необичайно топло време за сезона.

Прогнозата е отлична новина за учениците, които почиват от 31 октомври до 3 ноември. Според Рачев, 1 и 2 ноември времето ще бъде "перфектно" – дъждовете ще спрат, сутрините ще бъдат прохладни, а през деня температурите чувствително ще се повишават.



Истинско циганско лято

"Очаква ни много хубаво време, особено през уикенда и в първите дни на ноември. В София температурите ще достигат 17–19 градуса, а във Варна – дори по-високи стойности," посочи климатологът, цитиран от bTV.

Той добави, че времето ще остане тихо, слънчево и необичайно топло за първото десетдневие на ноември.

Въпреки наличието на мощен атлантически циклон над Северна и Западна Европа, Балканският полуостров ще остане в зоната на стабилно и приятно време. Проф. Рачев отбеляза, че температурните карти показват високи стойности за региона, като на места в България ще бъде дори по-топло от Испания.

Климатологът заключи, че ще се радваме на истинско циганско лято, което се очаква да продължи поне до средата на следващата седмица.