Депутатите обсъждат извънредно заплатите на младите лекари

Единствена точка в дневния ред на днешното извънредно заседание на Народното събрание е гласуване на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения, изготвен от Комисията по здравеопазването, въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. законопроекти с вносители: Цончо Ганев и група народни представители (11 юли), Асен Василев и група народни представители (11 юли), Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов (18 юли),

Заседанието бе свикано от Наталия Киселова. В петък „Продължаваме Промяната“ събра подписи за свикването на заседанието, на което да бъдат разгледани законопроектите за заплатите на лекари и медицински сестри.

С промените ще бъдат предвидени необходимите средства за основно възнаграждение на лекар — 150 на сто от средната работна заплата за страната, и на медицински сестри и акушерки — 125 на сто от средната работна заплата за страната.

Преди лятната отпуска на депутатите парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване законопроектите за промени в Закона за лечебните заведения, предложени от „Продължаваме промяната - Демократична България“, от „Възраждане“ и от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

