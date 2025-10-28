Кога пускат парното: Малки стъпки за големи спестявания през зимата

Преди да завъртим термостата, е важно да проверим радиаторите, изолираме проблемните места и да знаем кога и при какви условия се пуска парното в сградите с централно отопление, съветват експертите по повод предстоящия отоплителен сезон. В България пускането на централното отопление се извършва съгласно Наредбата за топлоснабдяването. Обикновено това става, когато средноденонощната температура за три последователни дни падне под +12° и се очаква трайно застудяване.

Топлофикационните дружества взимат решение за начало на отоплителния сезон въз основа на прогнозите и метеорологичните данни. След това се извършва постепенно пускане на парното по райони, за да се избегнат натоварвания в системата. Жилищните сгради, които са готови технически (например с обезвъздушени инсталации и отворени вентили), получават отопление първи.

Също така, ако времето се затопли през есента, дружествата могат временно да прекъснат подаването на топлина, докато температурите отново паднат.

Какво съветват да направим експертите, за да спестим време, усилия, топлина, а и главоболие преди пускането на парното:

Проверка на отоплителната система



Преди да започне подаването на топлина, направете основен преглед на радиаторите и тръбите. Проверете за течове, както и дали всички вентили и кранове функционират правилно. Ако имате индивидуална абонатна станция, уверете се, че тя е достъпна и подготвена за проверка от специалист.

Обезвъздушаване на радиаторите

Въздухът в системата е основна причина за слабо загряване. Използвайте обезвъздушителите, за да изкарате натрупания въздух. Това ще осигури равномерно отопление и ще намали разхода на енергия.







Проверка на изолацията

Дори най-добрата отоплителна система няма да бъде ефективна, ако топлината „избягва“ през прозорците. Огледайте уплътненията, вратите и прозорците. При нужда поставете изолационни ленти или термопердета.

Отразяващите фолия зад радиаторите също са евтин и ефективен начин за пестене на енергия.

Настройка на термостатите и вентили

Не всички помещения имат нужда от еднаква температура. Настройте термостатите, така че дневната и банята да са по-топли, а спалнята – с няколко градуса по-хладна. Това ще ви помогне да поддържате комфорт и да спестявате енергия.



Почистване и поддръжка

Прахът по радиаторите пречи на отдаването на топлина. Почистете ги преди пускането на парното. Ако имате индивидуален котел, направете профилактика – проверете налягането, филтрите и горелката. Това ще предотврати повреди в най-студените месеци.

Подготовката на жилището преди пускането на парното и познаването на условията за старта на отоплителния сезон са ключови за топъл и безпроблемен дом. С няколко прости стъпки ще се радвате на ефективно отопление, по-ниски сметки и уют през цялата зима.