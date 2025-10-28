Православната църква отбелязва днес паметта на света великомъченица Параскева, която се почита като застъпница на жените и покровителка на семейното благополучие. На този ден празнуват всички с имена Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им.

Света великомъченица Параскева е родена в Икония, Мала Азия. След смъртта на благочестивите си родители тя решава да остане девица и посвещава живота си на разпространението на християнската вяра сред езичниците. Заради своите убеждения е подложена на жестоки мъчения – хвърлена е в тъмница и в огън, но остава невредима. В крайна сметка е посечена с меч по времето на император Диоклециан през 303 година.

Днес църквата почита още няколко светци – преподобни Стефан Саваит, свети Димитрий Ростовски и наскоро канонизираната преподобна Теофана (царица Теодора Българска), както и светите мъченици Терентий и Неонила с децата им.

Преподобна Теофана, позната в историята като царица Теодора, е била първата съпруга на цар Йоан Александър. Родена с името Брайда, тя е дъщеря на влашкия воевода Иванко Първи Басараб. След като съпругът ѝ става български цар през 1331 г., тя управлява заедно с него почти петнадесет години и активно подкрепя развитието на книжнината. Румънската православна църква я канонизира през 2022 г.

Традиции и поверия

Според народните вярвания света Параскева е мощна закрилница на жените. Нейният образ в дома носи просперитет и щастие, предпазва от зли духове и болести. В миналото иконата на светицата се украсявала с лечебни билки и цветя, които се използвали за лечение – прилагали ги на болното място или приготвяли отвари, а децата се къпели в билкови настойки за здраве.

На празника вярващите отправят молитви към света Параскева за успешен брак, семейно щастие, зачеване, леко раждане и здраве на бебето. Много хора се обръщат към нея и в търсене на изход от трудни житейски ситуации.