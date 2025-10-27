Смилянският боб достигна рекордна цена от 25 лева за килограм

На празника на смилянския фасул, който се проведе в събота в Родопите, деликатесният сорт наричан "фасулевица" достигна рекордната цена от 25 лева за килограм. По-дребният боб се предлагаше за 22 лева, като някои производители предлагаха сортовете си дори за 26-28 лева, съобщи БНТ.

Основната причина за рекордното поскъпване е драматичното намаляване на реколтата тази година. Сушата и високите температури през лятото са се отразили негативно на добивите от смилянски боб - те са почти наполовина в сравнение с миналата година.

Цветовете "абортираха" от жегата

"Много дълги продължителни периоди сухи и жега и просто цветчетата абортираха. Количествата произведени тая година са наполовина в сравнение с миналата. Значи Ардинското корито максимум 20-25 тона", обясни Сафедин Чикуртев, председател на местната кооперация.

Бойко Златев, производител на смилянски фасул, допълни че най-критичен е бил периодът на цъфтежа: "По време на цъфтежа особено, тогава бяха най-високи температурите, фасулът цъфти, но след това пада и не може да завърже. Част от боба завърза вече към края, като почна да вали, но той пък не можа да узрее и така. Хората останаха с много слаба продукция, даже някои останаха... не могат да си вземат и семената."

Високи цени, ограничено търсене

Със слабата реколта и повишеното търсене, производителите обясниха по-високите цени на фасула. "25 и 27 това е цената за сега, ми това е основно, слабите добиви това е основната причина за високата цена. Може би ако за следващите години има по-благоприятно условия, цените може и да паднат, но на тоя етап това са цените", коментира Бойко Златев.

За сравнение, през 2024 година килограм автентичен смилянски боб струваше 18 лева, а през 2023 - около 16 лева. Това означава, че за две години цената на деликатесния продукт се е повишила с над 55 процента.

Въпреки високата цена обаче, търсенето е по-слабо от очакваното. "По-малко, още са нали сравняват го с месото, месото е двойно по-евтино", отбеляза производителят Златев. Кметът на село Смилян Чавдар Червенков коментира: "Мое лично мнение е, че малко е скъпичък, но хората го купуват."

Празнична атмосфера въпреки трудностите

Въпреки икономическите предизвикателства, в Смилян беше празнично - с много музика и безплатна боб чорба за всички гости. Производителите от Смилян и района дариха 200 килограма фасул за празничната трапеза, въпреки оскъдната реколта. Така онези, които не можаха да си позволят да купят от скъпия фасул, можаха поне да го опитат.

Смилянският фасул е защитен географски продукт и се отглежда само в района на горното поречие на река Арда. Той е известен с едрите си зърна, плътния маслен вкус и високото си качество. Традиционният празник на смилянския фасул събира всяка година хиляди гости от цялата страна.