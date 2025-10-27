  • Instagram
Задава ли се хаос със сметките за парно?

Задава ли се хаос със сметките за парно?
Дни преди началото на отоплителния сезон няма никаква яснота какви сметки за парно ще плащат тази зима абонатите.

От Асоциацията на топлофикационните дружества обявиха, че също нямат представа как ще реагира държавата на решението на Съда на Европейския съюз от 23 октомври, който отмени формулата за изчисление на дялово разпределение. Мотивите на съда бяха, че тя е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите.

#парно

