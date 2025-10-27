  • Instagram
Турция върна в България мъж, обвинен за убийство
Турските власти експулсираха 10 бегълци, издирвани с червени и национални бюлетини от България, Германия, Белгия, Русия и Грузия. Това съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая.

По информация на министерството девет от бегълците са издирвани от Интерпол, а един се издирва на национално ниво. Трима от издирваните са върнати на Германия, други трима на Грузия, двама – на Русия и по един на Белгия и България.

Експулсираното в България лице е издирвано за „умишлено убийство на партньора си“.

#Турция

