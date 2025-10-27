Изцяло затвориха пътя Асеновград - Смолян
Спира се движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян. Временното ограничение се въвежда до изтеглянето на влекач с ремарке, който след Бачково в посока Нареченски бани се е завъртял и препречил пътното платно.
Няма пострадали хора. Сигналът е получен около 14.30 ч., а автопатрули на РУ-Асеновград започват да пренасочват автомобилите по други възможни маршрути.
Още по темата:
- » Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
- » Заради липсата на валежи: Едно от Смолянските езера пресъхна
- » Цяла Европа говори за кашкавала и сиренето на затворниците от Смолян!
Коментирай
Най-четено от Общество
Тънкоклюният свирец изчезна завинаги13:15 21.10.2025 | Околна среда
Димитровска задушница е: Вижте обичаите и забраните11:41 25.10.2025 | Общество
Последно от Общество