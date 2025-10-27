Над 33 000 деца са родени от деца за 10 години

33 159 деца са родени от деца за последните десет години в България. Само за 2024 година случаите са 2837. Тези шокиращи данни обяви днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на кръгла маса на тема "Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания", съобщи БТА.

"От една страна твърдим, че живеем в модерно общество. От друга – 14-годишни раждат. Това явление няма място в едно модерно общество," заяви министърът, който даде старт на специална кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу ранните бракове. Инициативата е част от националната кампания на ДАЗД срещу детското насилие "Бъди смел, бъди добър".

Борислав Гуцанов направи пряка връзка между детските раждания и случаите на насилие в страната. Той даде пример с два актуални инцидента – трагичното убийство на непълнолетен в столичен търговски център и случая от Бургас, където млад мъж уби майка си, леля си и сестра си.

"Виждате историята от убийството в мола. Това дете никога не е срещало родителска подкрепа. Убийството в Бургас – виждаме в каква бедност са живели. Ранното раждане обрича на бедност, липса на достъп до образование, здравеопазване и рискът от насилие нараства драстично," обясни министърът.

Образованието е ключът

Гуцанов постави акцент върху образованието като основен фактор за промяна на ситуацията.

"Как тези деца ще възпитават децата си да ходят на училище, когато самите те не са го посещавали? Как ще издържат семейството и детето си, когато самите те са деца и не са ходили на работа нито един ден," попита риторично социалният министър.

Той призова за общи действия на всички държавни институции и подчерта, че няма как една институция да се справи сама с проблема.

"Най-важното е достъпът до образование и здравеопазване. Ако няма образование, няма как да очакваме тези деца да имат друг начин на мислене. Така ще разберат, че ранното раждане не е културна традиция. Каква културна традиция е да раждаш на 14-15 години," категоричен бе Гуцанов.

Световен мащаб на проблема

Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България, съобщи, че в световен мащаб 12 милиона момичета се женят всяка година преди да навършат 18 години. Детските бракове нарушават човешките права и представляват глобален проблем.

Председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова благодари специално за подкрепата на министъра и разкри допълнителни тревожни данни. Според нея през 2023 година две деца на 11-годишна възраст са родили. Иванова подчерта, че са необходими незабавни мерки за прекратяване на това явление, което е свързано с промяна на обществените нагласи.

Посланици на кампанията

Лейтенант Виктория Ковачка от Българската армия, един от посланиците на кампанията, сподели личния си опит. Тя идва от малко село и от семейство с шест деца, но въпреки трудностите е била пълен отличник от детските си години.

"Най-важен е примерът в семейството. Ние от малки знаехме, че цигарата е нещо лошо. Че от училище не се отсъства," разказа тя.

На форума лекари запознаха присъстващите с медицинските рискове при ранни раждания и представиха статистика за изоставянията на деца.

ДАЗД планира да проведе серия от срещи в шест града в страната, на които да разясни рисковете от ранните раждания и да представи превантивни мерки.