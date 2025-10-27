Фермерите ще получат отстъпка от 42 ст. за литър гориво за селскостопански нужди

Фермерите ще получат отстъпка от 42 ст. от стойността на акциза за литър закупено гориво, използвано за селскостопанско производство през 2024 г.

Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието Георги Тахов.

Годишният бюджет на схемата за тази държавна помощ е до 100 млн. лева.

Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лв. по схемата на над 14 000 земеделски стопани. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2026 година, уточняват от агроведомството.



