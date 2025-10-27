Мариан Бачев с коментар след скандала с актьора Росен Белов

След скандала, който се разрази около колегата му Росен Белов, министърът на културата Мариан Бачев публикува пост във Facebook, в който представя фактите и разяснява позицията си по случая, без да прави интерпретации или предположения.

Ето целия текст на пост без редакторска намеса:

За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни.

Научих от социалните мрежи, че кметът на район „Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката.

В подкрепа на дейността ни, родителите на децата написаха писмо до:

До д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“

До Йордан Христов, Председател на НЧ "Николай Хайтов-1936"

До Лиляна Георгиева, Секретар на НЧ "Николай Хайтов-1936"

Относно:

Подкрепа за дейността на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“

Уважаеми д-р Делян Георгиев,

Уважаеми г-н Йордан Христов,

Уважаема г-жо Лиляна Георгиева,

Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата.

Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост.

Междувременно партия „Възраждане“ настоя министърът на културата Мариан Бачев да подаде оставка: „Свързаността на Министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост. Призоваваме Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния“, посочват от партията.

Припомняме, че ръководството на Театър „София“ обяви, че актьорът Росен Белов е временно отстранен от участие в представленията на театъра, докато се изяснят всички факти и обстоятелства по случая, свързан с медийни публикации за неговата съпричастност към предполагаемо престъпление и наложени мерки за неотклонение от компетентните органи.

В официалното си становище театърът подчертава, че на сцената няма място за съмнения относно почтеността на екипа, чиито морални и човешки принципи не позволяват толерантност към подобни деяния. Театър „София“ изразява доверие в активността на правоохранителните органи, които се очаква да потвърдят или разсеят съмненията в кратки срокове.

Решението за временното отстраняване цели да запази доверието на публиката и репутацията на институцията, като същевременно се предоставя възможност за пълно разследване на случая.