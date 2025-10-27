  • Instagram
Има милост! Идва сиромашкото лято

Има милост! Идва сиромашкото лято
До края на седмицата времето над България ще претърпи нова промяна заради преминаващи атлантически циклони, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Атмосферното налягане у нас ще остане по-скоро антициклонално, но във височина ще започне пренос на по-топла въздушна маса. Това ще доведе до повишение на температурите над целия Балкански полуостров.

Преносът на топъл въздух ще създаде и предпоставки за тихи нощи и чести мъгли, особено в равнинните райони и котловините.

Във вторник времето ще е ветровито, с променлива и на места значителна облачност. Очакват се краткотрайни превалявания от запад на изток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 10 градуса, а дневните – между 12 и 18 градуса.

Към края на седмицата дневните стойности ще се покачат, достигайки 14–20 градуса, а през уикенда – дори до 24°C в отделни райони.

В неделя вятърът ще се ориентира от западната четвърт, времето ще остане по-топло от обичайното за сезона и сравнително стабилно.

