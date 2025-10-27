  • Instagram
Потоп блокира кръстовище в София, камъни на пътя ОБНОВЕНА

Сериозно наводнение блокира трафика по бул. „Шипченски проход“ в София. Аварийните екипи и пожарната работят на място от ранните часове на деня.

По думите на специалистите, занимаващи се с отводняването, водата в най-ниския участък е с дълбочина около метър. Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 бяха спрени за часове, след което пуснати отново. Отцепено остава и движението за автомобили.

Красимир Димитров от аварийните служби заяви, че причината за наводнението е листната маса, която се е натрупала в шахтите и не позволява на водата да се оттече навреме.

Има сигнали за завиряване, както и за покачване на водите, включително на нивото на реките - до 1,2 м. При Перловска река повишението е над 1 м. Ситуацията се следи, допълни Димитров.

Заради спирането на трамваите бяха пуснати заместващите автобуси по маршрут: Автостанция „Изток“ - „Подуяне“ и Депо „Искър“ - „Гео Милев“.

Обилните валежи през последните дни предизвикаха свлачища и падащи камъни, които затрудниха сериозно трафика рано тази сутрин по ключови пътни артерии, сред които пътя София - Самоков и автомагистрала „Струма“.

Въпреки че екипи на пътното управление разчистват засегнатите участъци и движението е възстановено, от АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание.

Най-сериозна е била ситуацията на пътя София - Самоков, където на 75-ия километър са паднали "по-едрогабаритни камъни".

Това е наложило временно ограничаване на движението. "Отсечката е проходима, камъните бяха своевременно отстранени", заяви Румен Сачански, директор на Областно пътно управление - София. Той уточни, че поддържащата фирма е на 24-часово дежурство и през нощта екипите нееднократно са почиствали паднали камъни от пътното платно. "Призовавам водачите да се движат с повишено внимание, тъй като виждате, че има много вода по пътното платно", допълни Сачански.

