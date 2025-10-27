Учителите в София, които са до 29 години и са постъпили за първи път през тази година, са 136

Учителите в София, които са до 29 години и са постъпили за първи път с нула трудов стаж сега, през тази година, са 136. Те са с 31 повече от миналата година. Тези млади учители са по всички учебни предмети, 11 са учителите от детските градини, всички други са от училища. Това каза пред журналисти началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова на церемонията за посрещането на новопостъпилите в столицата през тази учебна година млади учители.

Новите 136 млади учители в София получиха и символичния ключ на знанието на церемонията, която се състоя в Столичния регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала".

На журналистически въпрос, че родителите се притесняват за новия изпит по математика със задачи от природните науки, д-р Елеонора Лилова каза, че всичко е наред, защото нашите деца са достатъчно умни, а и учителите умеят да подготвят много добре децата. Има достатъчно време и няма нищо кой знае колко различно от това да смятат математически, само се добавят и някои понятия, които са от природните науки. Хубаво е, че учениците ще имат възможност да се явят на практически изпит и да проверят доколко могат да се справят, и с това предизвикателство. Аз съм убедена, че ще могат, имат и достатъчно време за подготовка, в РУО в София-град сме подготвени за новия изпит и за всички предизвикателства, защото при нас работят добре подготвени експерти, каза д-р Лилова.

Попитана какво трябва да се направи за намаляване на агресията сред учениците и да не се използват ножове, началникът на РУО в София-град отговори, че борбата с агресията е ежедневна и в нея участват всички - от семейството, от хората, които са на улицата, в училищата и в детските градини. Трябва да даваме добър пример, защото често се случва да има и недобри примери в социалните мрежи и в медиите. Добрият пример, когато често се показва, и когато децата се научат да живеят с правилата, които ние, възрастните, поставяме, тогава ще се преборим и с агресията - всички заедно. Работим заедно с учителите, но малко повече трябва да са ни уроците по възпитание. В последните години ние, учителите, се съсредоточихме върху ролята да обучаваме, да образоваме, да предаваме знанието и да подготвяме бъдещите поколения, но сега ролята ни трябва да се върне и към това да възпитаваме малко повече, отколкото през последните години. Ежедневно трябва да обръщаме внимание на децата - какво е редно и какво не е редно, и учителите трябва да бъдем за пример, както и родителите, каза началникът на РУО в София-град.

На въпрос трябва ли да се слагат металдетектори във всяко училище или е излишно, д-р Елеонора Лилова каза, че "понякога и това е добър вариант, защото има училища, които са безсилни да се справят с културата на семейството, която разрешава да се носят такива остри предмети, навсякъде, не само в училище". Затова в подкрепа на някои училища може би е полезно, това е практика и в Европа, например в Лондон в много училища има такива съоръжения, защото културата на много нации разрешава да се носят оръжия. Има двама директори, които биха желали да се възползват от тази възможност за поставянето на металдетектори, каза началникът на РУО в София-град. Тези металдетектори не са толкова скъпи и ще могат да се купят от бюджета на училището, а ако това не е възможно, ще бъде с подкрепа на Министерството на образованието и науката, каза д-р Елеонора Лилова.

Тя обясни, че аргументите срещу използването на металдетекторите са свързани с това, че биха могли да забавят влизането в училище, но това не е проблем.