Летище „Васил Левски“ обяви нови полети до Кишинев, Краков и Прага
Летище "Васил Левски - София" обяви на официалната си страница във "Фейсбук" нови полети до Кишинев, Краков и Прага, осъществявани от нискотарифни авиокомпании.
В съобщението се посочва, че полетите до Кишинев, столицата на Молдова, ще се изпълняват от авиокомпания Wizz Air два пъти седмично – всеки четвъртък и неделя.
Редовни полети до Краков, Полша ще се изпълняват три пъти седмично – в понеделник, петък и неделя, от авиокомпания Ryanair.
От 27 октомври, ще започнат и полетите до чешката столица Прага. Те ще се осъществяват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и събота, също от Wizz Air.
