Eксперти от ЦИЕ ще анализират имотния пазар в еврозоната на конференцията „Inspire to Higher 2025“ на 31 октомври

Как приемането на еврото ще се отрази на цените на имотите, ипотечното кредитиране и инвестициите? Отговор ще търсят ключови експерти от България и Централна и Източна Европа по време на 11-ата Национална конференция „Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в Еврозоната“. Събитието ще се проведе на 31 октомври в Hyatt Regency Sofia, а билетите са в продажба до 29 октомври на nsni.bg.

В откриваща лекция на тема „Евро и имоти“ Левон Хампарцумян ще очертае основните параметри за пазара – достъп до кредит, нагласи на купувачи и инвеститори и очаквани ефекти върху икономическата активност.

Конференцията ще продължи с пет тематични панела, които ще разгледат макроикономическите перспективи за пазара, иновациите и устойчивото строителство, финансирането на имоти в новата среда, както и регулации и професионални стандарти в сектора. В програмата ще се включат и експерти от Белгия, Словакия, Литва, Хърватия и Латвия, които ще представят реални ефекти върху пазарите след влизането им в еврозоната.

Сред участниците са експерти от Българската стопанска камара, Института за икономически изследвания при БАН, банковия сектор, както и представители на европейски професионални организации – Съвета на европейските професии в недвижимите имоти (CEPI), Белгийския институт на агентите по недвижими имоти (IPI/BIV), както и Федерация на франкофонските агенти по недвижими имоти в Белгия (FEDERIA).

В рамките на форума ще бъдат връчени и Годишните награди „Inspire to Higher 2025“ в категориите „Сърце в имоти“, „Посланик на професията“, „Журналистика“ и „Почетна награда на НСНИ“. Наградите ще отличат социално-отговорни инициативи, професионален принос към индустрията и сдружението и журналистическо отразяване.

Събитието се провежда с подкрепата на D Bank, Банка ДСК и CreditLand, а медийни партньори са Bloomberg TV, Euronews, Труд, Стандарт, Строител, Мениджър, Economy.bg, imoti.net, novinite.bg, Stroitelbg.bg и Domaza.bg.



